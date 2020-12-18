Омский губернатор - по итогам пресс-конференции президента: На модернизацию первичного звена здравоохранения мы можем получить 8 миллиардов

Омский губернатор прокомментировал большую пресс-конференцию президента. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор прокомментировал большую пресс-конференцию президента. По мнению главы региона, было затронуто множество актуальных тем, в том числе и для Омской области. Особенно Александр Бурков выделил тему медицины.

- Президент поручил сделать медицинское обслуживание доступным для 100% граждан. - сказал губернатор. - Для этого мы, в первую очередь, должны заниматься развитием первичного звена здравоохранения. Всё, что ставит в приоритет Президент, дает региону дополнительные возможности. У нас разработана программа модернизации первичного звена. Прогнозируется, что на эти цели получим из федерального бюджета более 8 млрд. Поэтому у нас есть возможность приступить к реализации программы в ближайшее время.

Высказался губернатор и по поводу поручения президента обеспечить интернетом небольшие села.

- Мы ранее обращали внимание Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на эту проблему и были услышаны. Хорошая новость для региона, - резюмировал губернатор.