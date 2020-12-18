В Омской области будут судить садидста, жестоко убившего собаку

Живодеру грозит срок в колонии. Фото: Архив "КП"

Инцидент произошел в селе Золотая Нива Оконешниковского района. 36-летний местный житель, напившись, напал на свою собаку. Сначала он избил животное куском стула, потом схватил за задние лапы и начал ударять о стены и дверной проем. В результате изтязаний пес умер, а его владельцу-живодеру грозит срок в колонии.

По информации областной прокуратуры, сельчанина обвиняют по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, из хулиганских побуждений». Уголовное дело направлено в мировой суд Оконешниковского района.