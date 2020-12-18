Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Из-за опасного вируса у кота омское село закрыли на карантин

А все из-за кота
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий
У кота обнаружили бешенство.

У кота обнаружили бешенство.

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Накануне Нового года деревня Ивановка в Саргатском районе оказалась закрытой на карантин. А все из-за опасного вируса, который там обнаружили. У одной из кошек ветеринары нашли бешенство. Это опасное и смертельное заболевание для человека. Передается после укуса зараженного животного.

Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. На протяжении ряда лет в разных районах области возникают очаги этого опасного заболевания. Как сообщает региональный Россельхознадзор, в этом году это уже 12 случай бешенства. Теперь в селе запрещен вывоз любых животных.