Из-за опасного вируса у кота омское село закрыли на карантин

У кота обнаружили бешенство. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Накануне Нового года деревня Ивановка в Саргатском районе оказалась закрытой на карантин. А все из-за опасного вируса, который там обнаружили. У одной из кошек ветеринары нашли бешенство. Это опасное и смертельное заболевание для человека. Передается после укуса зараженного животного.

Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. На протяжении ряда лет в разных районах области возникают очаги этого опасного заболевания. Как сообщает региональный Россельхознадзор, в этом году это уже 12 случай бешенства. Теперь в селе запрещен вывоз любых животных.