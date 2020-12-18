Стало известно, сколько омичей уже получили бесплатные лекарства от ковида

Цены на противовирусные в аптеках резко выросли. Фото: Антон ФОКИН

Непростая эпидемиологическая обстановка в Омской области сохраняется. По-прежнему не в каждой аптеке есть нужные противовирусные препараты, которыми лечат ОРВИ и ковид. А цены на таблетки кусаются.

Тем временем в поликлиниках Омска начали выдавать бесплатный набор лекарств для пациентов с коронавирусом. Получить его можно даже если у тебя лишь подозрение на ковид и ты лечишься дома. Стоимость набора может достигать нескольких тысяч рублей. В омском минздраве сообщили, что 4790 пациентов получили бесплатные таблетки от коронавируса.

- Каждый человек – отдельная история. Многое зависит от собственного иммунитета, возраста, накопленных за жизнь заболеваний, – отметила Гусева. – Если пациенту необходим широкий спектр лекарственных препаратов из перечня, он получит все необходимое: и противовирусные, и антикоагулянты, и гормональные средства, - сказала главный врач городской больницы № 2 Светлана Гусева.

Добавим, что Омская область получила из федерального бюджета 72,5 млн рублей на лекарства для лечения коронавируса в амбулаторных условиях.

– Каждый человек – отдельная история. Многое зависит от собственного иммунитета, возраста, накопленных за жизнь заболеваний, – отметила Гусева. – Если пациенту необходим широкий спектр лекарственных препаратов из перечня, он получит все необходимое: и противовирусные, и антикоагулянты, и гормональные средства. Если врач видит, что картина не требует столь массированной медикаментозной поддержки, будет составлен другой план. В процессе лечения назначение, как правило, корректируется с учетом состояния больного.