Названы лучшие школы Омска

Лучшие школы Омска определили по итогам Всероссийской олимпиады. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, какие школы региона вошли в список лучших. Определяли их образовательный уровень, ориентируясь на успехи учеников, в частности – по итогам Всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года.

По информации областного минобразования, в топ-10 вошли восемь городских и две сельские школы.

Всего в списке, который подготовил учебно-методический центр по работе с одаренными детьми, около 150 школ, в которых по итогам Всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года есть как победители, так и призеры олимпиад.

В десятку лучших школ вошли областной образовательный многопрофильный центр по развитию одаренности № 117 (27 победителей, 117 призеров), лицей № 64 (9 победителей и 55 призеров), гимназия № 19 (победителей 11, призеров 29), гимназия № 115 (призеров 5, победителей 23), Кормиловская школа № 1 (победителей 2, призеров 10), гимназия № 146 (победителей 1, призеров 10), лицей № 92 (победителей 1, призеров 8), Нововаршавская гимназия (победителей 2, призеров 6), гимназия № 140 (победителей 1, призеров 7) и Омский кадетский военный корпус (победителей 1, призеров 7).

Также центром подготовлен список 47 лучших педагогов-наставников по итогам олимпиад. Учителя представляют областной центр по развитию одаренности № 117, лицей № 64, гимназии № 19, 115 и 146, школу № 38 города Омска, Кормиловскую школу № 1, Исилькульский лицей, Карповскую школу Таврического района, Нововаршавскую гимназию, Павлогорадскую гимназию имени В.М. Тытаря и Богословскую школу Омского района.