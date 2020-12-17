В омских адаптивных школах открылись новые мастерские

В этом году в федеральном проекте «Современная школа» приняли участие два учреждения адаптивного образования. На современной технике и с помощью профессиональных инструментов теперь проходят занятия по технологии в адаптивных школах-интернатах № 12 и 17.

В организациях полностью обновили не только материально-техническое оснащение мастерских для трудового обучения, но и осовременили содержание обучения.

«В адаптивные школы-интернаты мы приобрели средства обучения и воспитания, оборудование для трудовых мастерских, что в свою очередь позволило обновить содержание предметной области «Технология», - сообщила начальник сектора образования детей с ОВЗ министерства образования Татьяна Дудкина. - Теперь здесь реализуются программы строительного, агропромышленного и полиграфического профилей. Это современный подход к профессионально-трудовому обучению детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, позволяющий получить необходимые навыки еще в школе».

В строительной мастерской адаптивной школы-интерната № 17 установлены токарно-фрезерные и лазерно-гравировальные станки с программным числовым управлением, работают сушильный шкаф, муфельная печь, вибростолы, бетоносмеситель и другая техника. Теперь воспитанники интерната делают облицовочную и тротуарную плитку, а на лазерном оборудовании создают поделки из дерева. Также обновлено оборудование для теплицы, появилась новая мебель для «зеленого» класса, стеллажи для рассады с фитоподсветкой и современные инструменты. Новая полиграфическая мастерская оснащена достаточным набором современного оборудования, чтобы справляться с печатью и подготовкой информационных материалов. Во всех помещениях выполнен капитальный ремонт.

По инициативе Президента России Владимира Путина и при поддержке Губернатора Омской области Александра Буркова в ближайшие годы в рамках нацпроекта такое же обновление произойдет еще в восьми адаптивных учреждениях. В 2021 году новое оборудование поступит в адаптивную школу-интернат № 15 в Омске и в Тарскую адаптивную школу-интернат. Таким образом, до 2024 года в проекте примут участие 10 учреждений адаптивного образования, а общая сумма инвестиций составит порядка 70 млн рублей из федерального бюджета.