Спортсмены Омского ГАУ завоевали серебро и бронзу на чемпионате СФО по греко-римской борьбе

В соревнованиях приняли участие 133 спортсмена из 9 регионов Сибири. Это республики Алтай и Хакасия, Алтайский и Красноярский край, а также Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.

В состав сборной команды Омской области вошли два студента нашего университета: Александр Коваленко (агротехнологический факультет) в весовой категории до 67 кг занял второе место, Шамиль Мусаев (ФТС в АПК) в весовой категории 130 кг завоевал бронзовую медаль.

Они стали единственными представителями Омского региона, кто смог завоевать медали на этом чемпионате. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Сибирского федерального округа для участия в чемпионате России.

Также уже сборная команда Омского ГАУ была приглашена на Всероссийские соревнования среди студентов по спортивной борьбе, которые пройдут в г. Нижний Новгород с 16-20 декабря. Поздравляем ребят с успешным выступлением! Желаем дальнейших побед!