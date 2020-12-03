Представители Студенческой медиаслужбы Омского ГАУ заняли I место на Международном медиафестивале «Мы Здесь!»

Международный медиафестиваль детского и молодежного творчества проходит в Санкт-Петербурге. Организаторами являются комитет образования, молодежная коллегия Санкт-Петербурга, общественная организация «Центр студенческих инициатив «Северо-Запад» совместно с Союзом Городов воинской славы России, общероссийской организацией «Российское военно-историческое общество».

В этом году жюри фестиваля рассмотрело более 300 заявок, из которых 82 признаны лучшими. Среди них - I место у команды Студенческой медиаслужбы Омского ГАУ в номинации «Лучший видеосюжет», тема «Актуальные профессии» с видео «Профессия «Оператор свиноводческих комплексов».

Фестиваль проводился по 5 номинациям: «Лучший видеосюжет», «Лучшее анимационное видео», «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Лучшая социальная реклама» и по 6 темам: «Культурный код Мира», «Алгоритм Победы», «Будущее сегодня», «Актуальные профессии», «Кибермир», «Экология жизни».

Жюри Международного медиафестиваля представляли: Дима Лю, режиссер и продюсер, основатель China International Film & Media; Дарина Шмидт, режиссёр, художник, аниматор, сценарист, редактор. Главный режиссёр, художник персонажей, сценарист сериала «Лунтик и его друзья»; Никифоров Юрий Александрович, заведующий научным сектором Российского Военно-исторического общества; Артём Кривич, создатель блог-платформы для социальной журналистики КОНТ; Дмитрий Пучков, публицист, известный блогер и разработчик компьютерных игр; Анастасия Рюриковна Мельникова, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заслуженная артистка России; Олег Петрович Мухин, член бюро Президиума Федерации космонавтики России и первый вице-президент Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики Российской Федерации; Лукьянчиков Егор, заместитель директора по внешним коммуникациям Центра развития культурных инициатив.

В связи с эпидемиологической ситуацией, оргкомитетом фестиваля было принято решение не проводить торжественного награждения победителей и призеров в Санкт-Петербурге. Победителям и призерам на почту будут высланы дипломы и подарочные сертификаты. Отметим, что представители Студенческой медиаслужбы становятся обладателями призовых мест этого медиафестиваля уже в третий раз!

Поздравляем команду СМС в составе Светлана Кондрак, студентка 2 курса ФВМ, Ляйсан Салимжанова, студентка 4 курса ФЗТС, Константин Зятьков, студент 3 курса ЗУФ с победой и желаем новых творческих идей и яркого их воплощения и в следующем году!

Итоги медиафестиваля