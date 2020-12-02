Омский ГАУ принял участие в Международной видеоконференции координаторов программы Jean Monnet

Ежегодное мероприятие, именуемое Kick-off Meeting, состояло из двух частей. Оно было призвано ответить на основные вопросы грантополучателей, направить их работу в нужное русло и помочь с разрешением формальных трудностей, возникающих в период пандемии.

В рамках утренней сессии прошло пленарное заседание, на котором представители Исполнительного агентства по образованию, культуре и аудиовизуальным средствам (EACEA) поделились особенностями реализации программы Jean Monnet в текущем году и своими приоритетами на будущее. В частности, планируется расширение спектра активностей, подпадающих под программу, и запуск совершенно новых проектов, в которых смогут принять участие вузы со всего мира.

В рамках вечерней сессии участники были разбиты на группы и состоялись беседы с европейскими кураторами. Координаторы сетей, модулей, кафедр и прочих проектов Jean Monnet со всего мира получили возможность напрямую задать вопросы о своей работе.

Участники видеоконференции неоднократно касались изменений, которые вынуждены были вносить в изначальные планы в связи с пандемией Covid-19. Представители EACEA оперативно отвечали на вопросы слушателей и в отдельных случаях предлагали организовать индивидуальные консультации для совместного решения наиболее сложных проблем.

В заключительной части конференции вновь состоялось короткое пленарное заседание, подводящее итоги встречи, после чего участникам предложили ответить на вопросы викторины, основанной на полученных в ходе видеоконференции знаний. От Омского ГАУ в видеоконференции, проходившей на английском языке, приняла участие Баетова Динар Рахметуловна, доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля и координатор реализуемого в Омском ГАУ модуля Жан Моне 620032-EPP-1-2020-1-RU-EPPJMO-MODULE «Европейская практика развития цифровых финансовых услуг в сельской местности: знания и инклюзивность».

Реализация проекта происходит при финансовой поддержке Европейской комиссии в рамках проекта Jean Monnet Module «Европейская практика развития цифровых финансовых услуг в сельской местности: знания и инклюзивность», проект 620032-EPP-1-2020-1-RU-EPPJMO-MODULE. Содержание данного материала отражает мнение авторов, Европейская комиссия не несет ответственности за использование содержащейся в нем информации.