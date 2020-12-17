Омского закладчика наркотиков, орудвавшего в военном поселке, отправили в колонию

Омича осудили на 4 года лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске вынесли приговор по делу очередного наркокурьера. Подозреваемый работал с интернет-магазином, передавал заказы клиентам и вместе с эти сам распространял наркотики.

Его поймали в апреле 2020 года оперативниками УФСБ совместно с УМВД по Омской области. Мужчину поймали прямо во время работы: он делала очередную закладку в поселке Степной, где проживают в основном военнослужащие. Тогда у курьера изъяли расфасованные синтетические наркотики в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Омской области, дело омича-закладчика рассматривали в Омском районном суде. Его признали виновным в хранении и покушении на незаконный сбыт наркотиков. Курьеру придется отсидеть 4 года и 1 месяц в колонии строгого режима.