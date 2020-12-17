Крупный застройщик присмотрел перспективные площадки для возведения жилья в Омске. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Крупная компания посчитала перспективным для строительством жилья наш город. По словам директора ООО «Брусника» Алексея Круковского к Омску фирма приглядывалась два года. Теперь же строители оценили положительные изменения в экономике региона.

После встречи с губернатором Омской области Александром Бурковым и мэром Оксаной Фадиной, руководство «Брусники» посетило значимые места в нашем городе: с недавно возведенными объектами и перспективные площадки для освоения. Это позволило объективно оценить ситуацию, вынести и положительные, и отрицательные моменты. Компания уже строит планы на возведение будущего жилья в Омске.

Напомним, что ООО «Брусника» специализируется на жилищном и ином строительстве. Главная особенность - фирма полностью преобразует окружающее пространство. Компания присутствует в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Сургуте, Кургане. Архитектурный стиль застройки соответствует уровню европейских жилых кварталов.

- Омск богат именами своих славных строителей и архитекторов. Сегодня в каждом округе есть площадки, где компании ведут жилую застройку. Губернатор и мэр города ставят перед нами задачи, чтобы у людей было из чего выбрать: по качеству, по цене, по функционалу, по месту расположения и архитектурному стилю. Для этого мы откликаемся на предложения инвесторов как омских, так и из других городов. Судя по уже реализованным проектам, застройщик, который заинтересовался нами сегодня, может показать в своей работе иной подход к созданию комфортных условий для проживания омичей, — отметил после встречи заместитель мэра Омска Михаил Губин.