Прокуратура займется выяснением причин, по которым произошел прорыв трубопровода в Нефтяниках в Омске

Для ликвидации аварии привлекли 50 рабочих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня омичи из района Нфтяников в соцсетях пожаловались на то, что во многих домах нет горячей воды и отопления, а на улице ничего не видно из-за плотного пара, поднимающегося от разлившейся горячей воды. В администрации подтвердили, что о проблеме знают и специалисты уже работают на месте аварии. Этим случаем заинтересовалась и омская прокуратура.

- В ходе надзорных мероприятий, которые будут проведены с привлечением специалистов Ростехнадзора, будут проверены обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия, а также соблюдение требований законодательства при эксплуатации тепловых сетей в зимнее время, - рассказали в пресс-службе ведомства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Из-за ночной аварии на трубопроводе по данным мэрии без тепла остались около 5 060 человек. На месте аварии работали 20 единиц спецтехники и 50 рабочих.