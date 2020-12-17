Под Омском закрыли работавшие аквапарк и сауну

В Омской области закрыли аквапарк. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники министерства региональной безопасности совместно с УМВД по Омской области продолжат проводить рейды по соблюдением привил работы различных заведений на территории Омска и Омской области во время коронавирусных ограничений. На этот раз в ходе рейда по Омскому району специалисты выявили факт работы аквапарка и сауны.

Аквапарк функционировал при одной из баз отдыха в Чернолучье. Там же работали и сауны. Но на территории Омской области запрет на работу этих заведений действует еще с апреля.

Также к административной ответственности привлекли владельца кафе. По информации пресс-службы МРБ, в заведении не было запаса защитных масок для сотрудников и посетителей.