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Под Омском закрыли работавшие аквапарк и сауну

Запрет на работу таких заведений действуют в Омской области с апреля
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омской области закрыли аквапарк.

В Омской области закрыли аквапарк.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники министерства региональной безопасности совместно с УМВД по Омской области продолжат проводить рейды по соблюдением привил работы различных заведений на территории Омска и Омской области во время коронавирусных ограничений. На этот раз в ходе рейда по Омскому району специалисты выявили факт работы аквапарка и сауны.

Аквапарк функционировал при одной из баз отдыха в Чернолучье. Там же работали и сауны. Но на территории Омской области запрет на работу этих заведений действует еще с апреля.

Также к административной ответственности привлекли владельца кафе. По информации пресс-службы МРБ, в заведении не было запаса защитных масок для сотрудников и посетителей.