Омичи вынесли новогоднюю елку из чужого подъезда

Два омича решили сэкономить на покупке новогоднего дерева и одолжили его в подъезде.

Чем ближе новогодние праздники, тем больше омичей задумываются о главном новогоднем украшении - нарядной елочке. Во всех округах города уже начали работать елочные базары, где можно купить живое дерево. Но многие уже обзавелись искусственными елями.

Украсить подъезд многоквартирного дома решили и жители микрорайона "Кузьминки". Они установили искусственную елку рядом с почтовыми ящиками на первом этаже и в один из вечеров два молодых человека решили, что именной такая елка могла бы украсить их квартиру. Молодые люди хотели вынести искусственное дерево, но подставка зацепилась за дверной косяк на выходе и дерево рассыпалось. Собирать детали парни не стали и бросили дерево на входе в подъезд.

Все это попало на камеры видеонаблюдения в подъезде, записью с которых местные жители поделились в соцсетях. Автор поста не уточнил, что случилось с неудачливыми воришками. А комментаторы сошлись во мнении, что никакого серьезного наказания за такой проступок не последует, но делать такого все же не стоило.