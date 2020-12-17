Почти 7 тысяч омичей лечатся от ковида дома

53 человека пришлось госпитализировать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав опубликовал последние данные по заражениям коронавирусом в Омской области. Прироста новых заболевших все еще высокий и не снижается.

За прошедшие сутки в Омской области медики выявили 241 случай заражения новой инфекцией. Лечиться дома смогут 188 человек. За весь период пандемии на территории региона зафиксировали 26 695 заразившихся.

Победил COVID-19 за сутки 151 пациент. Всего с начала пандемии медики выписали по выздоровлению 17 225 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные исходы. За последние сутки ковид унес жизни 8 человек. Количество погибших от коронавируса в регионе таким образом выросло до 766 человек.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 148, Большереченский районы – 16, Омский район – 13, Седельниковский район – 11, Называевский район – 8, Марьяновский районы – 7, Любинский район – 5, Исилькульский, Колосовский, Нововаршавский, Саргатский, Шербакульский районы – 4, Азовский, Москаленский, Павлоградский, Русско-Полянский – 2, Калачинский, Нижнеомский, Одесский, Таврический, Черлакский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Лечатся на дому сейчас 6 939 человек, под наблюдением враче продолжают оставаться 3 766 пациентов. А доля свободных мест в коечном фонде в ковидных стационарах составляет 24,4%.