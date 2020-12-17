В Омской области подросток попытался покончить с собой после избиения отцом

Подростка спасли. После случившегося следователи начали проверку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сразу два ЧП, связанных с истязанием детей в семье произошли в Омской области.

Первый случай зафиксирован в Октябрьском округе Омска. Там 9-летнего мальчика на протяжении долгого времени избивал отчим. Все выяснилось недавно, когда ребенку стало плохо прямо во время урока.

О втором инциденте также стало известно, после того как пострадавший попал в больницу. Все случилось в одном из сел Знаменского района, расположенного на севере Омской области. Как рассказали в пресс-службе областного СУ СК, 14-летний местный житель пытался покончить с собой после избиения родным отцом.

По предварительным данным, подозреваемый мужчина уже был дважды судим. По факту случившегося начата доследственная проверка.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ:

«Я попробовала, мне было не больно!»: Мать «мальчика на гречке» рассказала, как разрешила сожителю пытать маленького ребенка

Эта история произошла еще весной. Возможно о том, что с появлением в их семье «дяди Сережи» жизнь 8-летнего Паши (имя изменено) превратилась в ад, никто так бы и не узнал. Но мальчику однажды удалось вырваться и убежать к соседям. (Подробнее...)