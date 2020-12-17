После снегопадов и потепления омичей ждут 40-градусные морозы

Омичей ждут резкие перепады температуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уходящий год напоследок преподнесет омичам еще и температурные сюрпризы. В ближайшие дни в город придут обильные снегопады и значительное потепление. Днем температура поднимется до -5 и пройдут осадки. А в выходные ночью ударят морозы до -25 градусов. Правда, днем температура будет относительно высокой около -13.

Большое похолодание придет в Омск в конце следующей недели. Синоптики предсказывают, что 30-градусные морозы начнутся в пятницу, 25 декабря, и закончатся в воскресенье. В эти дни будет солнечно и очень морозно. Днем температура будет опускаться до -30 градусов, а по ночам и вовсе может упасть до -40. Снова потеплеет в понедельник, днем синоптики обещают около -18, а ночью до -21 градуса.

О том, какая погода ждет омичей на новогодних праздниках, читайте в материале "Комсомольской правды в Омске".