Многочисленными переломами костей лица закончилось для омички участие в квесте

Омичка отсудила 130 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прямом смысле слова игрой на выживание обернулось для омички участие в безобидном, казалось, квесте. При прохождении задания она запнулась в темной комнате, на нее налетел другой игрок, бежавший следом. Он угодил девушке коленом в лицо. А после на нее упал еще и актер.

В результате у пострадавшей были диагностированы множественные переломы костей лица, вред здоровью медики оценили как средней тяжести.

– В связи с непредставлением ответчиком допустимых и относимых доказательств, с бесспорностью свидетельствующих о предоставлении истице всей необходимой информации об оказываемой услуге, в том числе проведения инструктажа по технике безопасности прохождения квест-игры, суд частично удовлетворил заявленные требования и взыскал с организатора игры компенсацию морального вреда, расходы на лечение, стоимость оплаченной квест-игры, штраф, расходы по оплате экспертизы и услуг представителя на общую сумму более 130 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ответчики попытались оспорить это решение. Но суд высшей инстанции оставил его без изменения.