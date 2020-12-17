«Стало плохо прямо на уроке»: В Омске отчим жестоко избивал 9-летнего ребенка

Отчим – с молчаливого согласия матери ребенка – избивал пасынка долгое время. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Об этой истории, как и в случае с бесчеловечными истязаниями омского «мальчика на гречке», еще долгое время бы никто не знал. Как и в тот раз помогла случайность. 9-летнему ребенку стало плохо прямо во время урока в школе. Его отвели в медкабинете.

Во время осмотра ученика, врачи пришли в ужас – на нем буквально не было живого места. Юный пациент сознался, что его уже долгое время постоянно избивает 33-летний сожитель мамы. Отчим издевался над ним, когда матери ребенка не было дома.

Также известно, что пострадавший мальчик живет в многодетной семьей. Почему его мать не забила тревогу после первого избиения, сейчас выясняет следствие.

– Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести причиненных телесных повреждений, проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Мать мальчика, также ранее судимая, состоит на профилактическом учете. В ходе следствия будут выяснены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, и дана правовая оценка действиям сотрудников профилактических служб. Расследование продолжается. За истязание ребенка предусмотрено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

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