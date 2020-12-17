В Омске на взятке поймали сотрудника Роспотребнадзора

Экс-чиновника будут судить за коррупцию. Фото: Анастасия Осипова

В Омске будут судить теперь уже бывшего сотрудника регионального Управления Роспотребнадзора, попавшегося на взятке. Погорел специалист на противоковидных мерах безопасности в июле.

Он пришел с проверкой в магазин. Выяснилось, что там не было градусника для измерения температуры у сотрудников, а на продавце отсутствовала маска.

Торговцы предложили представителю власти урегулировать вопрос за 15 тысяч рублей. Тот согласился и теперь готовится к суду.

По данным областной прокуратуры, дело расследовалось в областном СУ СК. Экс-чиновника будут судить за получение взятки должностным лицом. Он вину в этом отрицает.