Омские рыбаки стали выезжать на неокрепший лед на машинах

Рыбаки выезжают на машинах на неокрепший лед в разных местах Омской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Когда лед только встал, на Иртыше появились первые пешие любители подледной рыбалки. Они были уверены, что лед, пришедший с истоков реки, достаточно крепкий, чтобы выдержать человека. Сейчас еще не было больших морозов, которые бы укрепили лед, но некоторые рыбаки стали выезжать на реку на машинах.

В декабре МЧС проводит в Омской области месячник безопасности на водных объектах, в рамках которого инспекторы проводят ежедневные патрули.

- На омских водоемах ежедневно наблюдается очень много любителей рыбной ловли. Лед еще не везде достаточно крепкий, а рыбаки зачастую, особенно на крупных озерах, выезжают на автотранспорте на лед. Это крайне опасно! Задача сотрудников МЧС России – рассказать любителям рыбной ловли и водителям автомобилей об основных причинах несчастных случаев, о том, как их можно избежать, и о правилах безопасного поведения на льду, соблюдение которых позволит сохранить жизнь и здоровье, - говорит старший государственный инспектор Сергей Лазаренко.

Официально в Омской области функционируют только 4 переправы. 3 из них в Таврическом районе, максимальная нагрузка на которые рассчитана на 3 тонны, и одна в Усть-Ишимском районе на 5 тонн. Сотрудники МЧС просят рыбаков не собираться на льду большими группами и избегать большого количества рядом просверленных лунок.