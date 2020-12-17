Омским предпринимателям смогут поучаствовать в акции #МойБизнесПомогает

Благотворительное движение организовало Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес» по всей стране.

Принять участие в инициативе #МойбизнесПомогает могут любые организации: социально ответственные компании, представители малого и среднего бизнеса, некоммерческие организации, благотворительные фонды, волонтеры.

Первым направлением для помощи в рамках акции в Омской области выбран Полтавский детский дом (http://dd.pol.obr55.ru/), где живут 26 воспитанников. Дети будут рады наборам для творчества (гофрированный картон, фоторамки, акриловые краски), а также книгам и сладким подаркам к Новому году.

Второе направление для помощи - приют для бездомных животных «Омские хвостики» (https://hvostik-omsk.ru/). В приюте с радостью примут консервированные корма для собак, сухой корм, макароны, крупы, игрушки для кошек и собак, переноски, моющие средства, мешки для мусора, резиновые, виниловые или латексные перчатки. Необходимы также одноразовые медицинские халаты и бахилы.

Товары и продукты можно привезти и передать до 25 декабря включительно в центр «Мой бизнес» на проспекте Комарова, 21/1, кабинет №105 в рабочее время с понедельника по пятницу. Передать помощь в дар детскому дому или приюту также могут волонтеры - для этого достаточно позвонить по телефону горячей линии: +7(3812) 95-77-75.