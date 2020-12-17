В Омске задержали ночного вора, орудовавшего куском асфальта и отверткой

За несколько дней омич успел вломиться в три магазина и одну микрокредитную организацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию стали обращаться предприниматели с заявлениями о кражах денег и продукции из торговых точек по ночам. Почерк вора во всех случаях был одинаковым.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что ко всем кражам причастен 24-летний ранее судимый омич. Как уточнили в пресс-службе полиции, подозреваемый лишь месяц назад вышел из колонии. Серию краж он начал с обувного магазина на проспекте Мира. Омич разбил витрину куском асфальта и забрал из кассы остатки выручки - 9 600 рублей. Следом рецидивист ограбил продуктовый киоск на улице 22 Апреля. Там мужчина разбил дверь кирпичом и вынес продуктов на 2 600 рублей. Через несколько дней омич оказался в Амурском поселке, где по знакомой схеме разбил двери супермаркета и вынес несколько почек сигарет и коробку с нагревателями табака. На такси мужчина добрался до микрофинансовой организации на проспекте Мира. Здесь он воспользовался отверткой: отогнул профнастил на стене и выбил доски, чтобы вынести сейф и телефон. Выручить много денег омичу не удалось, в сейфе оказалось всего 14 500 рублей. Всю украденную наличность рецидивист потратил на спиртное.

После визитов омича предпринимателям оставались разбитые стекла и погром. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сейчас на мужчину завели уголовное дело по статье "Кража" и взяли под стражу. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.