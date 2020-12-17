Омич угнал такси, чтобы покататься по городу

Омич угнал такси у знакомого, с которым выпивал. Фото: Архив "КП"

24-летний рецидивист из Октябрьского округа выпивал вместе с приятелем. Наутро он решил покататься на машине, которую знакомый арендовал у службы такси.

Таксист проснулся от звука музыки и заводившегося двигателя машины. Выйдя на улицу, он увидел, что за рулем авто сидит его вчерашний собутыльник. Мужчина начал кричать, чтобы тот остановился. Приятель сказал, что только отгонит машину на стоянку, и был таков.

По информации областной прокуратуры, молодой человек, который уже был судим за грабеж, объяснил, что хотел покататься по городу. Теперь он может снова вернуться за решетку. За угон ему грозит до 5 лет колонии.