«Все в пару, видимости - ноль!»: жители Нефтяников в Омске пожаловались на серьезный порыв труб

Из-за порыва трубы улицу заволокло густым паром. Фото: ВКонтакте

Накануне омичи из городка Нефтяников уже жаловались, что несколько дней вынуждены обходиться практически без отопления. Под отключение тогда попадали и детские сады, и больницы. Это было связано с профилактическими работами.

Сегодня ночью в соцсетях омичи опубликовали пост с жалобами на порыв трубы в районе администрации Советского округа.

- Хлещет фонтаном горячая вода, все в пару, видимости - ноль. Как зима, так начинаются коммунальные происшествия, и это каждый год. Вчера, например, дом на пр. Мира 43 весь день и ночь пробыл без тепла и горячей воды, а когда дали отопления, батареи еле-еле теплые (до аварии были достаточно горячими). А в прошлом году Новый год и новогодние выходные вообще провели без тепла, - рассказывает автор поста.

В пресс-службе городской администрации отметили, что о проблеме знают и специалисты уже приступили к ее устранению.

- 17 декабря в 01-30 произошло повреждение трубопровода на сетях АО "Омск РТС" по проспекту Мира, 43/2 (в районе администрации Советского АО). В результате порыва на сетях произошло подтопление участков улиц: Нефтезаводская, Андрианова, Тварковского, проспект Мира, которое сопровождается сильным запариванием. Аварийные бригады АО "Омск РТС" и МП "Тепловая компания" работают на месте, все последствия порыва на сетях будут устранены в ближайшее время, - заверили омичей представители мэрии.