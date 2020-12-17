«Отобрали даже пенсию - живу на средства жены и детей»: Омский строитель Шишов признан банкротом

Шишов заявил, что его лишили даже пенсии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшего депутата и главу канувшего в лету НПО "Мостовик" Олега Шишова признали банкротом. Накануне он прокомментировал это решение. По словам некогда богатейшего омского бизнесмена, глобально решение суда ни на что не влияет. Но признался: добавляет ему проблем. Теперь Шишов лишился всего.

- Это решение суда не дало мне какой-то свободы, меня не от чего уже освобождать. Кредиторы по-разному списывали долги. Так получилось, что налоговая инспекция подала на банкротство меня как физического лица. Отобрали даже пенсию, - цитирует Шишова "ОмскЗдесь". - О бытовых деталях говорить даже не хочется. Все, что нашли – продали. Такая благодарность за многолетний труд. Сейчас я живу на средства жены и детей.

Отметим, что проблемы в бизнесе у коммерсанта начались сразу после Сочинской Олимпиады, объекты к которой возводило его НПО "Мостовик". В итоге из-за проблем с налоговой и силовиками Олег Шишов даже стал фигурантом нескольких уголовных дел и получил тюремный срок.