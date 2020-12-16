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Социальные предприниматели региона продолжают свою работу, не смотря на пандемию

Об этом на встрече с представителями СМИ рассказала Председатель ОРОО «ЦИСС», член Общественной палаты РФ Ирина Сербина.
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"Деловой завтрак" - традиционная ежегодная встреча, на которой руководитель ЦИСС рассказывает об итогах работы в течение года.

"Деловой завтрак" - традиционная ежегодная встреча, на которой руководитель ЦИСС рассказывает об итогах работы в течение года.

Омский центр инноваций социальной сферы во время «Делового завтрака со СМИ» подвел предварительные итоги за 2010 год.

Социальный бизнес и гражданские инициативы – тема интересная и актуальная. Истории успеха наших земляков, которые не боятся начать собственное дело и претворить в жизнь общественно-значимые проекты ради «народного блага», как правило, востребованы журналистами. Многих из них связывает с ЦИСС не только сотрудничество, но и дружба. 16 декабря в конгресс-зале гостиницы «Турист» прошла традиционная встреча друзей и партнеров, посвященная итогам работы организации за год.

Председатель ОРОО «ЦИСС», член Общественной палаты РФ Ирина Сербина сообщила, что, несмотря на пандемию, организация и предпринимательское сообщество справились с поставленными задачами. Подспорьем этому стали государственная поддержка, получение новых знаний, внедрение IT-технологий для дистанционной работы и социальный онлайн-канал ЦИСС ЛАЙФ-55. Она подвела итоги образовательной программы омичей, которая по рекомендации Наблюдательного Совета Агентства стратегических инициатив под председательством Президента Владимира Путина с 2015 года используется в 23 регионах страны.

- В Школе социального предпринимательства (ШСП) за год обучен 81 человек, преимущественно - субъекты малого бизнеса. Выпускники ШСП разработали 67 новых проектов, 48 из них уже реализованы. В новые проекты вложено более 27 миллионов рублей собственных средств, около 7,5 миллионов рублей предприниматели привлекли в качестве поддержки от государства. При этом создано 147 рабочих мест, социальные услуги ежемесячно получают более 1600 человек. Эффективность ШСП в 2020 году - 71,6%, - отметила Ирина Сербина.

Председатель ОРОО «ЦИСС», член Общественной палаты РФ Ирина Сербина

Председатель ОРОО «ЦИСС», член Общественной палаты РФ Ирина Сербина

По данным мониторинга ЦИСС, 39 процентов проектов социальных предпринимателей связано с дополнительным образованием, по 15 процентов приходятся на сферу социальных услуг и организацию производственной деятельности с участием граждан из социально-уязвимых групп населения. Социальные предприниматели стремятся решать проблему занятости инвалидов и пенсионеров. Они создавали швейные мастерские, занимались производством ортопедической обуви, сувенирной продукции, домашней утвари. Повлиял на рост производств и федеральный закон, дающий определенные преференции тем, кто не только занимается бизнесом, но и решает социальные задачи.

Омская область одна из немногих предоставляет бюджетную поддержку для организации деятельности частных пансионатов для проживания и обслуживания одиноких стариков и инвалидов. Выпускники Школы ЦИСС создали 11 таких учреждений, где трудоустроены 133 человека, и все они стабильно работают. Для организации деятельности в период карантинных ограничений частные пансионаты получили дополнительную финансовую поддержку в объеме около 600 тыс. рублей. В результате – выстояли и даже внедрили новые услуги по временному присмотру за престарелыми людьми, которым на карантине непросто сидеть взаперти. Активно развивалось добровольческое движение, и среди победителей волонтерского конкурса «Хрустальное сердце» немало выпускников Школы ЦИСС.

Вместе с тем, новые вызовы негативно сказались на некоторых секторах. В частности, 31 выпускник ШСП создавали в разные годы Центры раннего развития и частные детские сады, но сейчас продолжили свою деятельность только 26 субъектов (83,8%), где создано 393 рабочих места. В частности, они предоставляют 9 видов востребованных услуг семьям, имеющим детей от 3-х месяцев до 3-х лет. В целом, разные виды услуг получают ежемесячно более 2 тыс. детей, 708 из них - в ясельном возрасте. В настоящее время численность получателей услуг сократилась на 154 человека, но количество рабочих мест увеличилось на 16 единиц.

Социальные предприниматели не унывают. ЦИСС провел для них антикризисные курсы и даже издал пособие по маркетингу социальных предприятий в новых условиях. В этом сообществе умеют мыслить и действовать креативно и находить выход из любых сложных ситуаций, чтобы приносить пользу людям. Например, фитнес-клуб «Адреналин-школа» сейчас принял специалиста по диагностике состояния для лиц, переболевших ковид, и организовал для них индивидуальные онлайн-занятия для восстановления здоровья.

Фото - Сергей Мельников

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