Социальные предприниматели региона продолжают свою работу, не смотря на пандемию

"Деловой завтрак" - традиционная ежегодная встреча, на которой руководитель ЦИСС рассказывает об итогах работы в течение года.

Омский центр инноваций социальной сферы во время «Делового завтрака со СМИ» подвел предварительные итоги за 2010 год.

Социальный бизнес и гражданские инициативы – тема интересная и актуальная. Истории успеха наших земляков, которые не боятся начать собственное дело и претворить в жизнь общественно-значимые проекты ради «народного блага», как правило, востребованы журналистами. Многих из них связывает с ЦИСС не только сотрудничество, но и дружба. 16 декабря в конгресс-зале гостиницы «Турист» прошла традиционная встреча друзей и партнеров, посвященная итогам работы организации за год.

Председатель ОРОО «ЦИСС», член Общественной палаты РФ Ирина Сербина сообщила, что, несмотря на пандемию, организация и предпринимательское сообщество справились с поставленными задачами. Подспорьем этому стали государственная поддержка, получение новых знаний, внедрение IT-технологий для дистанционной работы и социальный онлайн-канал ЦИСС ЛАЙФ-55. Она подвела итоги образовательной программы омичей, которая по рекомендации Наблюдательного Совета Агентства стратегических инициатив под председательством Президента Владимира Путина с 2015 года используется в 23 регионах страны.

- В Школе социального предпринимательства (ШСП) за год обучен 81 человек, преимущественно - субъекты малого бизнеса. Выпускники ШСП разработали 67 новых проектов, 48 из них уже реализованы. В новые проекты вложено более 27 миллионов рублей собственных средств, около 7,5 миллионов рублей предприниматели привлекли в качестве поддержки от государства. При этом создано 147 рабочих мест, социальные услуги ежемесячно получают более 1600 человек. Эффективность ШСП в 2020 году - 71,6%, - отметила Ирина Сербина.

Председатель ОРОО «ЦИСС», член Общественной палаты РФ Ирина Сербина

По данным мониторинга ЦИСС, 39 процентов проектов социальных предпринимателей связано с дополнительным образованием, по 15 процентов приходятся на сферу социальных услуг и организацию производственной деятельности с участием граждан из социально-уязвимых групп населения. Социальные предприниматели стремятся решать проблему занятости инвалидов и пенсионеров. Они создавали швейные мастерские, занимались производством ортопедической обуви, сувенирной продукции, домашней утвари. Повлиял на рост производств и федеральный закон, дающий определенные преференции тем, кто не только занимается бизнесом, но и решает социальные задачи.

Омская область одна из немногих предоставляет бюджетную поддержку для организации деятельности частных пансионатов для проживания и обслуживания одиноких стариков и инвалидов. Выпускники Школы ЦИСС создали 11 таких учреждений, где трудоустроены 133 человека, и все они стабильно работают. Для организации деятельности в период карантинных ограничений частные пансионаты получили дополнительную финансовую поддержку в объеме около 600 тыс. рублей. В результате – выстояли и даже внедрили новые услуги по временному присмотру за престарелыми людьми, которым на карантине непросто сидеть взаперти. Активно развивалось добровольческое движение, и среди победителей волонтерского конкурса «Хрустальное сердце» немало выпускников Школы ЦИСС.

Вместе с тем, новые вызовы негативно сказались на некоторых секторах. В частности, 31 выпускник ШСП создавали в разные годы Центры раннего развития и частные детские сады, но сейчас продолжили свою деятельность только 26 субъектов (83,8%), где создано 393 рабочих места. В частности, они предоставляют 9 видов востребованных услуг семьям, имеющим детей от 3-х месяцев до 3-х лет. В целом, разные виды услуг получают ежемесячно более 2 тыс. детей, 708 из них - в ясельном возрасте. В настоящее время численность получателей услуг сократилась на 154 человека, но количество рабочих мест увеличилось на 16 единиц.

Социальные предприниматели не унывают. ЦИСС провел для них антикризисные курсы и даже издал пособие по маркетингу социальных предприятий в новых условиях. В этом сообществе умеют мыслить и действовать креативно и находить выход из любых сложных ситуаций, чтобы приносить пользу людям. Например, фитнес-клуб «Адреналин-школа» сейчас принял специалиста по диагностике состояния для лиц, переболевших ковид, и организовал для них индивидуальные онлайн-занятия для восстановления здоровья.

Фото - Сергей Мельников