Управление Россельхознадзора по Омской области провело пресс-конференцию по итогам работы за 2020 год

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №438 все плановые и внеплановые проверки в 2020 году были отменены. Несмотря на это в Управление регулярно обращаются граждане с жалобами, проводятся административные расследования, специалисты выезжают на места нарушений.

За истекший период 2020 года Управлением Россельхознадзора выявлено около 3000 нарушений в сферах ветеринарии, карантина растений, семеноводства, земельного надзора.

Омская область остается неблагополучной по различным заболеваниям животных. В уходящем году на территории региона были зарегистрированы грипп птиц, африканская чума свиней, бешенство. Важным аспектом является профилактика на каждом подворье.

В ходе мероприятия были затронуты ключевые вопросы по работе на территории страны обязательной электронной ветеринарной сертификации. За пройденный этап с уверенностью можно сказать ФГИС «Меркурий» - большой шаг в вопросе повышения прозрачности рынка. Служба регулярно выявляет попытки реализации компаниями продуктов с истекшим сроком годности, нарушение баланса входной и выработанной продукции, а также предприятия-фантомы.

Большое внимание уделяется качеству пищевой продукции. По мониторингу и госзаданию отобрано 1137 проб продукции и сырья животного происхождения, положительных – 111 (по микробиологическим показателям, остаткам лекарственных средств). Прекращено действие 33 деклараций о соответствии, приостановлена деятельность 2 предприятий.

В 2020 году проверено 433 ЛПХ, выявлено 291 нарушение. Проведено 120 рейдов по несанкционированной торговле, выявлено 153 нарушения ветеринарного законодательства, снято и уничтожено 1080 кг продукции животного происхождения.

Очень важным для нашего региона и страны в целом является экспорт зерна. В начале года мы столкнулись с фактами нелегального вывоза растительной продукции из Омской области. Основные экспортируемые культуры: зерновые, масличные, зернобобовые; страны: Казахстан, Киргизия, Китай, Латвия, Азербайджан. Отгружено 550 тыс тонн зерна.

Управление Россельхознадзора осуществляет контроль за подкарантинной растительной продукцией, поступающей в Россию из других стран. В течении года на границе досмотрено 171,7 тыс. тонн растительной продукции, возвращено 4,37 тыс. тонн (недействительные фитосанитарные сертификаты). В 34 случаях ввоза продукции выявлено 4 вида карантинных объектов (повилика, горчак ползучий, персиковая и восточная плодожорки). Вся зараженная растительная продукция возвращена отправителю.

В рамках государственного земельного надзора проконтролировано около 43,6 тыс. га. Выявлено 1062 нарушений, 11 несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и 3 карьера.

Подводя итоги мероприятия, Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Олег Николаевич Подкорытов отметил, что год для всех оказался сложным, в связи с чем ответственность нашей работы только возросла. Задач, как и прежде, перед нами стоит много. Главное – мы настроены выполнять их также качественно и только на высоком профессиональном уровне.