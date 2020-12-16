В Омске обещают метель и потепление до -3 градусов

Также синоптики обещают обильные осадки – самое время лепить снеговиков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Еще недавно синоптики пугали омичей трескучими морозами. В регионе действительно несколько дней было холодно, но обещанные минус 30 градусов так и не сбылись.

А в ближайшее время в Омскую область и вовсе придет значительное потепление. Днем на улице прогнозируют комфортные минус 3 градуса.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в ночь на четверг, 17 декабря, будет еще морозно – -9...-14, при прояснении до -19 градусов. А вот днем воздух «прогреется» уже до -5...-10 градусов. При этом будет дуть небольшой юго-западный ветер.

В пятницу, 18 декабря, потепление принесет с собой метель. Густой снег будет идти почти повсеместно. При этом ночью обещают -8…-13, при прояснении до -19 градусов. Днем -3...-8, местами до -13 градусов. Ветер обещают также юго-западный, 6-11 м/с.

После небольшого перерыва в субботу, 19 декабря снова начнется похолодание.