В Омске нашли еще один источник выбросов этилбензола в атмосферу

Накануне во время проверки качества воздуха в районе Старого Кировска на улице Мельничная эколаборатория зафиксировала серьезные превышения содержания этилбензола в воздухе. Специалисты минприроды на основании проведенных замеров провели проверку и выяснили, что источником загрязнений стало ООО "Управление АЗС".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам проверки предприятия выявили нарушения требований природоохранного законодательства. Оказалось, что предприятие снижало количество выбросов во время неблагоприятных погодных условий. Специалисты минприроды выдали предпринимателю предписание и будут внимательнее следить за соблюдением мер по снижению вредных выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий.