В Омске появился сквер имени Алексея Казанника

Бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске летом 2019 года. Фото: Николай Малышев/ТАСС

На последнем в этом году заседании Омского горсовета депутаты приняли решение, важное для истории города, – о присвоении скверу в центре имени профессора Алексея Казанника.

– Важным моментом является, когда мы увековечиваем память такого заслуженного человека, – сказал глава финансово-бюджетного комитета горсовета Юрий Федотов. – Он был депутатом РСФСР, избранным, наверное, впервые на демократической основе, был избран в Верховный совет СССР, он был известным преподавателем университета в области экологического права. Он был моим преподавателем. Решение позволяет сохранять историю Омска и людей, которые внесли серьезный вклад в историю России за последние десятилетия.

Большинство депутатов также поддержали это предложение. С сегодняшнего дня сквер на пересечении улиц Фрунзе, Герцена и Булатова носит имя профессора Алексея Казанника. Известно также, что выступивший с инициативой об этом ОмГУ имени Достоевского, где долгие годы преподавал Алексей Иванович, будет собственными силами благоустраивать это общественное пространство.

Фото: yandex.ru/maps

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