Депутаты утвердили бюджет Омска на 2021 год. Фото: Омский горсовет

На последнем заседании осенней сессии депутаты горсовета приняли бюджет Омска на 2021 год во втором чтении. Его доходы составляют 19,7 млрд, расходы – 20,7 млрд рублей. Документ обсуждали на протяжении двух месяцев. Как подчеркивала ранее и.о. директора депатрамента финансов мэрии Ольга Илютикова, казна города рассматривается сразу на три года вперед. Такой скользящий план позволяет реализовывать долгосрочные проекты и отслеживать их исполнение.

Прежде всего в городе продолжится реализация семи масштабных нацпроектов. На них в 2021 году предусмотрено 897,1 млн рублей. Из них – 291,8 млн рублей – софинансирование, которое позволит получить федеральные и областные субсидии. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Омске отремонтируют 26 магистралей. Для сравнения, в этом удалось привести в порядок 20, в том числе скоро будет сдана новая дорога-дублер на улице 3-й Островской. В рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» собираются благоустроить восемь общественных территорий и 13 дворов.

Доходная часть бюджета уже сейчас почти на 5 млрд рублей больше показателей позапрошлого года (2018 – 14 млрд, 2019 – 18,1 млрд, 2020 – 19,05 млрд рублей). И она в течение года еще будет неоднократно увеличиваться, так что с большой долей вероятности преодолеет отметку в 20 млрд. Уже в этом году на стадии обсуждения бюджета доходная часть увеличилась 1 млрд рублей.

Основные средства направят на реализацию 11 муниципальных программ и софинансирования 7 национальных проектов.

Первый заместитель председателя Горсовета Юрий Тетянников отметил, что бюджет является сбалансированным несмотря на серьезные последствия распространения коронавирусной инфекции.

– Несмотря на достаточную скромность бюджета, нам удалось найти возможность в следующем году повысить минимальную оплату труда, а также то, что регламентируется указами президента – повышение уровня зарплаты в сфере дополнительного образования и культуры, – подчеркнул он.

Депутаты внесли и свои поправки. Дополнительно выделено 30 млн на развитие футбола и сохранили льготы для старших по домам, квартальных и других активных горожан по оплате коммунальных услуг.

В бюджете предусмотрены все обязательства, которые берет на себя муниципалитет, поэтому его характеризуют как «социальный»

Основную долю – 85% (11 млрд 745 млн рублей) – расходов социального блока составляют расходы на реализацию муниципальной «Развитие образования». Это вопросы обеспечения доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, инвестиции в строительство детских садов и школ.

На реализацию программы «Развитие культуры» в 2021 году запланированы средства в размере 1 млрд 105 млн рублей. Эти деньги пойдут на содержание библиотек, музеев, театров, культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств, детских художественных школ, проведение общегородских мероприятий. На программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» направят 773 млн рублей. Эти средства потратят на развитие материально-технической базы, клубов, оздоровительных лагерей, физкультурных учреждений.

В завершение обсуждения этого вопроса председатель финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов поблагодарил и.о. директора профильного депатрамента мэрии Ольгу Илютикову, отметив, что в непростых условиях пандемии ее ведомством была проделана колоссальная работа по формированию городского бюджета.

Главный омский финансист в свою очередь поблагодарила депутатов:

– По инициативе мэра и по предложениям депутатов в 2021 году начинается реализация нескольких новых муниципальных проектов, – сказала Ольга Илютикова. – Большое внимание уделено обеспечению безопасности подходов и подъездных путей к образовательным учреждениям. На эти цели мы предусмотрели в доходе бюджета 10,8 млн рублей. Также по инициативе мэра и многочисленным обращениям депутатов реализуется новый муниципальный проект «Благоустройство территорий индивидуального жилого сектора». 93,5 млн будет направлено на тротуары, ливневки, подъездные пути и межквартальные проезда во всех городских округах. Выражаем огромную благодарность правительству Омской области, губернатору Омской области, благодаря которому стало возможно увеличение доходной части бюджета. Огромное спасибо команде депутатов Омского городского Совета, которые в тесном контакте с администрацией города работали по определению приоритетных, первоочередных направлений расходов

ОФИЦИАЛЬНО

«Органы власти всех уровней формируют социальный бюджет для решения важных задач в городе»

Председатель Омского горсовета Владимир КОРБУТ:

– Бюджет города Омска на 2021 и последующие 2022-2023 года принят с учетом 5 поправок, которые поступили от мэра и депутатского корпуса. Безусловно, это говорит о том, что сегодня органы власти всех уровней формируют социальный бюджет для решения важных задач, которые реализуются на территории города. Благодаря тому, что сегодня мы приняли бюджет, реализация национальных проектов и 11 муниципальных программ пойдёт в соответствие с планами.

Пандемия и недополучение налогов из собственных доходов города сказываются на бюджете, поэтому мы еще не раз будем корректировать его в следующем году. Напомню, что в этом году корректировка бюджета проводилась почти 8 раз, и практически всегда с плюсом. Мы увеличили расходную часть бюджета 2020 года более, чем на 3 млрд рублей. Это позволило построить детские сады, школы, участвовать во всех национальных проектах.

Я хотел бы поблагодарить администрацию города, депутатский корпус горсовета, правительство Омской области и лично Александра Леонидовича Буркова за то, что в этом году мы получили средства для дальнейшего развития города. В частности, мы могли наблюдать это на примере поступившего нового общественного транспорта – троллейбусов, трамваев. Мы видим, что город идет вперед, и не останавливаемся на этом.