Затащил в частный дом и угрожал убийством: В Омске по горячим следам задержали насильника, напавшего на женщину

В Омске удалось быстро задержать насильника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пугающий инцидент произошел ранним утром 15 декабря примерно в 7 утра. Омичка направлялась на работу, когда на улице 8 Ремесленная на нее набросился неизвестный. Он, угрожая 51-летней женщине убийством, затащил ее в частный дом, где изнасиловал. Омичка обратилась с заявлением в полицию.

В пресс-службе следственного комитета рассказали, что найти насильника удалось достаточно быстро. Им оказался 27-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина. На допросе он полностью признал свою вину.

Сейчас проводится следствие, в ходе которого установят все обстоятельства преступления. Следователи планируют обратиться в суд, чтобы на время расследования взять подозреваемого под стражу.