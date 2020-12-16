Коронавирусом за последние сутки заразилось еще 240 человек в Омской области

Коронавирус продолжает распространяться по Омской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние данные по статистике распространения коронавируса привел областной минздрав. За сутки в Омской области с диагнозам коронавирус госпитализировали 89 человек, еще 151 начал лечение дома. В целом, за все время пандемии в регионе выявили уже 26 454 случая заражения коронавирусом.

По данным ведомства, справились с инфекцией за сутки 142 человека, с начала пандемии этот показатель в регионе вырос уже до 17 074 человек.

Продолжают в минздраве фиксировать и новые летальные случаи. За сутки от COVID-19 скончались 8 пациентов. Всего в регионе от него погибли 758 человек.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 160, Муромцевский, Омский районы – 11, Полтавский район – 7, Таврический район – 6, Калачинский, Марьяновский, Тюкалинский районы – 5, Азовский, Колосовский, Любинский, Нововаршавский, Черлакский районы – 3, Большереченский, Называевский, Седельниковский, Тарский районы – 2, Кормиловский, Крутинский, Москаленский, Нижнеомский, Русско Полянский, Саргатский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Сейчас доля свободных коек в стационарах для ковидных больных составляет 24,1%. На дому продолжают лечение 6 851 человек.