Омский митрополит призвал прихожан надевать маски в церкви

Весной верующие спрашивали у митрополита можно ли во время пандемии причащаться из одной чаши. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Митрополит Омский и Таврический Владимир в очередной раз высказался по поводу пандемии коронавируса. На этот раз он призвал прихожан соблюдать элементарные правила безопасности в церкви и носить там маски.

– Я всегда говорю, что в храм можно приходить, если вы не болеете. Только надевать маску. В прессе пускаются слухи, даже противно слушать. Сравнивают эту маску с крестом. Что от религии уже, – заявил глава омской епархии в эфире «12 канала».

Напомним, в первую волну коронавируса, митрополит Владимир придерживался противоположной точки зрения:

– Если подходить с такими мыслями, то лучше вообще не подходить. Ведь когда была Тайная вечеря, 11 причастились во спасение, а один во погибель. Поэтому, если я боюсь заразиться, для чего я тогда подхожу к Святой чаше. Надо походить с верою, а не бояться какого-то вируса. Неужели Бог слабее, чем вирус? – задался риторическим вопросом в эфире программы «Благовест. Слово пастыря» митрополит Омский и Таврический Владимир. – Безусловно, меры предосторожности соблюдаются. Но, если я подхожу, я никогда не буду об этом думать. По вере вашей будет и вам. Ведь и вовремя чумы люди причащались. Поэтому боязнь заразиться взята из каких-то суеверий.

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