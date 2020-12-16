«Росводоканал Омск» и «Омск РТС» дружат роботами

Специалисты в очередной раз расширили функционал Минты и сейчас он не только принимает показания и называет потребителям задолженность, но и предлагает сразу передать данные поставщику горячей воды.

«Мы предлагаем омичам максимально использовать голосового робота при передаче показаний и для уточнения задолженности. Последняя доработка позволила горожанам передавать данные приборов учёта сразу двум ресурсоснабжающим организациям. В результате потребители получают понятную квитанцию, а поставщики работают с одинаковыми данными, что сводит к минимуму возможность ошибок и разночтений», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Позвонив по телефону 39-51-00, клиенту необходимо следовать предложенному алгоритму. Для передачи данных голосом, потребителю нужно назвать номер лицевого счёта и текущие показания приборов учёта, а номера счётчиков, место их расположения – «искусственный разум» назовёт сам. Он также попросит клиента подтвердить адрес и расход ресурса.

Аналогичная доработка была проведена и у «брата» Минты - голосового робота АО «Омск РТС». По телефону 8-800-770-74-60 можно передать данные счётчика горячей воды, далее автоинформатор переключит потребителя на голосового робота для передачи данных в омский водоканал.

Поставщики ресурса призывают горожан активнее пользоваться современными способами передачи данных. Голосовые роботы сегодня значительно облегчают работу, консультируя омичей по самым распространенным вопросам, таким как передача показаний и размер задолженности.

Для передачи показаний приборов учёта потребители могут воспользоваться и другими дистанционными способами:

- мобильным приложением РВК.Услуги

- сервисом на сайте компании (без регистрации);

- личным кабинетом на сайте или его мобильной версией;

- электронной почтой water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- SMS-сообщением на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

- многоканальными телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;

- через платежную систему www.vp.ru.

В омском водоканале напоминают, что показания, переданные до 25 числа, принимаются в расчеты за текущий месяц, а данные, переданные в последние дни месяца – отразятся только в следующей квитанции.