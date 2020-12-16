До Нового года в Омске перекроют оживленную улицу

Из-за ремонтных работ омичам придется искать объездные пути по ночам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации города сообщала, что каждую ночь до начала следующего года в Омске будут перекрывать движение по улице 3-я Транспортная. Причиной для этого стали ремонтные работы на 8-ом километре окружной железнодорожной ветки, которая пересекает магистраль. Движение будут закрывать для всех видов транспорта, поэтому работы и решено проводить ночью, когда транспортный поток минимален. Работы планируют закончить за две недели.

Ограничения начнутся в ночь с 16 на 17 декабря и будут действовать с 23:00 до 5:30 утра. В тоже самое время переезд будут закрывать в ночи с 18 на 19, с 23 на 24, с 25 на 26 и с 30 на 31 декабря.

Как уточнили в пресс-службе администрации, на время работ на переезде установят временные дорожные знаки, будут работать регулировщики.