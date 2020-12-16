В Омске начался прием заявок на региональную премию «Предприниматель ГОроДА»

Победители получат сертификаты на разработку брендбука или на проведение рекламной кампании. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Начался прием заявок на первую региональную премию «Предприниматель ГОроДА». Омские коммерсанты, победившие в ней, получат сертификаты на разработку брендбука или на проведение рекламной кампании. Они также могут получить опыт от известных бизнесменов города.

Призовой фонд премии составит полмиллиона. Ее итоги подведут уже в 2021 году. Организаторами стали Фонд поддержки предпринимательства Омской области, Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации «ОПОРА РОССИИ». Премия также проводится при поддержке Правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Министр экономики Омской области Анна Негодуйко отметила, что поддержка бизнеса остается одним из приоритетов региональных властей. Особенно в нынешних непростых условиях.

- Поощрение предпринимателей в нынешних условиях особенно актуально и остается безусловным приоритетом для регионального Правительства и лично Губернатора. Национальным проектом такая возможность была предусмотрена благодаря подходу Минэкономразвития России в рамках реализации задач, поставленных Президентом страны. Проведение премии – это хорошее завершение нынешнего года и начало предстоящего. Приглашаю бизнес к участию, – сказала министр Анна Негодуйко.

Премию решили провести, чтобы отметить и поощрить представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых, добившихся успехов. Заявки принимаются от собственников бизнеса и самозанятых до 27 января 2021 года на сайте предпринимательгорода.рф. Финал премии запланирован на 11 февраля, победителей определят в пяти номинациях. По задумке организаторов главный приз премии – встреча победителей в каждой из номинаций с гуру бизнеса федерального уровня, имя которого пока держится в секрете.

Отбор заявок участников проведет экспертный совет, в состав которого вошли амбассадоры центра «Мой бизнес», предприниматели, руководители организаций инфраструктуры по поддержке бизнеса, члены «ОПОРы РОССИИ». В наблюдательный совет премии вошли известные омские бизнесмены. Среди них управляющий директор «Основы Холдинг» Александр Антропенко, основатель группы «Ф-Консалтинг», компании «Сибирская сотовая связь», сети клиник «Евромед» Геннадий Фридман, генеральный директор «Торгового дома Шкуренко» Виктор Шкуренко.

В Омской области стартовал приём заявок на первую региональную премию «Предприниматель ГОроДА» Фото: пресс-служба правительства Омской области

- Премия адресована омским предпринимателям, которые строят успешный бизнес в нашем регионе и тем самым способствуют его развитию. Эти люди воспринимают предпринимательство как образ жизни, а не просто источник дохода. Рассчитываем, что «Предприниматель ГОроДА» станет хорошей традицией и символом современного эффективного бизнеса для местных предпринимателей, – рассказал управляющий Омским отделением Сбербанка Сергей Коновалов.