В Омской области создадут особую экономическую зону «Авангард»

Создание ОЭЗ поможет привлечь в регион новые инвестиции и создать дополнительные рабочие места. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас в России действуют 36 особых экономических зон, сосредоточенных на развитии крупных производств в разных городах. Частью такого масштабного проекта может стать и Омская область. Решение об этом приняли на заседании рабочей группы под руководством зампреда Правительства и полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

В регионе появится особая зона промышленно-производственного типа под названием "Авангард" . С ее помощью на территории области будут реализовывать проекты по переработки нефтехимических продуктов, так как, по словам главы региона Александра Буркова, производственная и профессиональная база для этого уже есть.

- Особая экономическая зона “Авангард” для нашего региона – действительно масштабный проект. Он важен как с точки зрения привлечения инвестиций, так и в целом для перестройки промышленной базы области и реализации значимых для всей страны проектов. Проекты ОЭЗ в Омске предусматривают более глубокие переделы нефтехимического сырья для выпуска продукции, которая в настоящее время ввозится в страну из-за рубежа. При этом омская площадка максимально приближена к производству сырья, к сетям инфраструктуры, в регионе исторически сложилась технологическая и кадровая база для расширения производства по нефтехимическим цепочкам, - отметил губернатор.

Общий объем инвестиций в создание ОЭЗ составит примерно 23 миллиарда рублей, а к 2030 году в области появится 734 новых рабочих места.

- Создание ОЭЗ позволит запустить новые инвестиционные циклы, вдохнуть новую жизнь в эти территории и создать современные условия для приложения квалифицированного труда, что представляется особенно важным ввиду наличия в этих регионах развитого кадрового и научного потенциала, - считает заместитель Министра экономического развития Сергей Галкин.