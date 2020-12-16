Рогозин пообещал, что омская «Ангара» первой полетит на Луну

14 декабря «Ангара» была успешно запущена с космодрома «Плесецк».

Производство ракеты-носителя «Ангара» полностью переведут в Омск. Кроме того, она будет использоваться для первых пилотируемых миссий на Луну. В «Роскосмосе» заявили, что создание тяжелой ракеты Енисей, которую предназначали для этого, преждевременно.

– «Ангара» в ее различных новых версиях (5М, 5В) становится основным средством выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса. Основной инструмент для начала лунных исследований мы уже нащупали, – заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Напомним, 14 декабря «Ангара», которая проектировалась и частично производилась на омском заводе «Полет», успешно стартовала с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Это был второй запуск этой ракеты-носителя. Первый произошел в 2014 году.