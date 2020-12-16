В Омске тариф на проезд из-за покупки новых автобусов и троллейбусов подорожал аж до 65 рублей

Но стоимость проезда, по убеждениям чиновников, поднимать не будут. Фото: vk.com

Существенно вырастет из-за покупки новых трамваем и троллейбусов в следующем году тариф на проезд в омском транспорте. Накануне в РЭК утверждали экономически обоснованную стоимость одной поездки для пассажирских предприятий. Она всегда выше стоимости проезда, которую оплачивают жители. Разницу между реальной ценой поездки и ценой билета компенсирует городской бюджет.

Предельный тариф для «Электрического транспорта» с нового года составит аж 65 рублей 61 копейка за одну поездку. Казне придется компенсировать за каждого пассажира почти 40 рублей. Для "Пассажирского предприятия №8" тариф теперь будет 47 рублей 46 копеек. Рост более 20%.

Правда, накануне в мэрии уже поспешили успокоить омичей. Там заявляли, что стоимость проезда для пассажиров в 2021 году не вырастет. Разницу продолжит покрывать городской бюджет. Ежегодно власти на это закладывают в бюджет сотни миллионов рублей.