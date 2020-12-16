Омские власти заявили, что автобусов на линии в часы пик стало больше

Власти уверяют, что общественного транспорта стало на улицах больше. Фото: vk.com

На последнем заседании оперштаба омские власти заявили: автобусов на линии стало больше. Пассажирские предприятия начали выпускать на маршруты дополнительные автобусы и троллейбусы в часы пик - утром и вечером. О необходимости подобной меры омскому правительству говорил полпред Сергей Меняйло, прилетавший в наш город. Это же местные власти обещали сделать еще осенью.

Предполагается, что дополнительные транспорт позволит избежать лишних тесных контактов между пассажирами. Позволит выдерживать безопасную дистанцию, а значит это должно снизить вероятность заражения коронавирусом. Ранее губернатор Александр Бурков говорил, что транспорт - основное место, где омичи заболевают ковидом.

Сами жители пока не высказывались по поводу улучшения ситуации с общественным транспортом в Омске.