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Омские власти заявили, что автобусов на линии в часы пик стало больше

Это сделано, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Власти уверяют, что общественного транспорта стало на улицах больше.

Власти уверяют, что общественного транспорта стало на улицах больше.

Фото: vk.com

На последнем заседании оперштаба омские власти заявили: автобусов на линии стало больше. Пассажирские предприятия начали выпускать на маршруты дополнительные автобусы и троллейбусы в часы пик - утром и вечером. О необходимости подобной меры омскому правительству говорил полпред Сергей Меняйло, прилетавший в наш город. Это же местные власти обещали сделать еще осенью.

Предполагается, что дополнительные транспорт позволит избежать лишних тесных контактов между пассажирами. Позволит выдерживать безопасную дистанцию, а значит это должно снизить вероятность заражения коронавирусом. Ранее губернатор Александр Бурков говорил, что транспорт - основное место, где омичи заболевают ковидом.

Сами жители пока не высказывались по поводу улучшения ситуации с общественным транспортом в Омске.