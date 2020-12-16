В честь Омска отчеканят 10-рублевую монету

Монета поступит в обращение в следующем году. Фото: Александр РОГОЗА

Новые монеты поступят в обращение в следующем году. Одна из них будет посвящена Омску. В честь присвоения нашему миллионнику звания «Город трудовой доблести» Центробанк выпустит памятные монеты. Уже известно, что монеты номиналом 10 рублей сделают из стали с латунным гальваническим покрытием обычного качества чеканки. Так хотят подчеркнуть вклад городов в Великую Победу.

Напомним, что в июле указом президента Омску и еще 19 российским городам присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». В честь этого события Банк России решил выпустить в обращение особую серию монет. Монеты с изображением Омска, Иваново, Екатеринбурга и города Боровичи будут отчеканены уже в 2021 году. В 2022 году выпустят монеты в честь Ижевска, Иркутска, Казани и Магнитогорска.

Добавим, что сейчас в Омске обсуждают эскизы и дизайн будущей стелы, которую установят в честь получения городом почетного звания.