Дорогу за миллиард на Левобережье в Омске все же хотят открыть до Нового года

Долгожданную дорогу за миллиард пока не открыли. И когда именно это случится не известно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Многие омские водители с нетерпением ждут ввода в эксплуатацию новой дороги на Левобережье. В этом году вокруг ее строительства разгорелись жаркие споры, у омичей было много вопросов к качеству выполняемых работ. Сейчас строительство должно подходить к концу. Омские власти даже планировали открыть движение по новой дороге 15 декабря, но этого не случилось. Магистраль так и осталась закрытой для движения.

- Готовность дороги 97 %. Находимся в экспертизе, там было много дополнительных работ. К концу декабря будем получать акт ввода. Сейчас подрядчиком устанавливаются защитные экраны. Есть небольшое отставание по срокам. Проект был старый, приходилось его освежать. До конца недели получим положительное заключение экспертизы, потом будет проверка Госстройнадзора, - рассказал о ситуации с открытием объекта Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев.

Чиновник также отметил, что до конца года будут получены все необходимы разрешения и результаты экспертиз для ввода дороги в эксплуатацию. Возможно ее все же откроют, как и планировали изначально, до Нового года.

Правда, омичи уже сейчас активно пользуются новым проездом и даже умудряются стоять в пробках на новой дороге.