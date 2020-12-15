Омичи смогут стать тайными Дедами Морозами

Фото Михаил Фролов

У омичей появилась замечательная возможность вспомнить детство и стать волшебником, чтобы подарить чудо маме, другу или даже незнакомому человеку. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте акции тайныйдедмороз.рф. Каждый участник с помощью генератора случайных чисел получит контактную информацию о человеке, которого он сможет поздравить с Новым годом. Обмен подарками происходит в онлайн и оффлайн форматах. Кроме того, участники могут сами определить географию – свой регион, федеральный округ или всю страну.

Акция завершится 10 января 2021 года. Основными хештегами события в соцсетях станут: #ТайныйДедМороз, #Новыйгодвкаждыйдом, #Мывместе.

Добавим, что акция проводится при поддержке Росмолодежи, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.