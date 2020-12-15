Омичи пожаловались на отключение электричества сразу в нескольких районах

Омичи вынуждены сидеть без света из-за ремонта оборудования. Фото: Алексей ФОКИН

Жители Омска пожаловались на отключение электричества, которое произошло сразу в нескольких районах города – Центральном, Советском и Ленинском. Вот полный список домов, оставшихся без света:

– ул. Краснознаменная, 6а;

– ул. Малиновского, 12/3; 14; 14/1; 17;

– ул. Арнольда Нейбута, 21,22, 23,24, 25;

– ул. Лобова;

– ул. Дмитриева, 9; 11; 11/1; 12/2;

– пр.-т Комарова, 23/1;

Дозвониться до дежурно-диспетчерской службы омской мэрии по т. 78-78-78 оказалось проблематично. Однако согласно информации, размещенной на портале «Омск. Мой дом», электричество на указанных участках отключили из-за ремонта трансформаторов.

Тем временем, еще вчера, 14 декабря, включили электричество в следующих домах:

– 1-й Тупик;

– 2-й Тупик;

– ул. Граничная;

– ул. Володарского;

– ул. Фабричная;

– ул. Луговая;

– ул. Сухой переулок;

– ул. Березовая.