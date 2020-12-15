Постоянная переменная: как удаленка сказалась на экономии и инвестициях россиян

Большинство россиян в 2020 году получили возможность работать удаленно - полностью или частично, показал опрос Райффайзенбанка. Для кого-то этот режим продлится еще несколько месяцев, а для других станет постоянным. Это позволило многим переехать в другой город и начать экономить. В результате россияне стали больше копить и инвестировать, стараясь обеспечить своим средствам большую доходность.

Сбережения в новом режиме: на чем экономят и на что тратят

Примерно для 15% россиян удаленная работа стала постоянной, еще 30% будут работать так в течение нескольких месяцев, показал опрос Райффайзенбанка. Большинство не знают, как долго продлится этот формат. Однако он уже повлиял на их жизнь и изменил структуру расходов. Переезд в другой город для смены обстановки и более спокойной атмосферы оказался очень популярным среди тех, кто может работать вне офиса.

При этом большинству опрошенных удаленка и переезд помогают экономить. Только 27% арендуют жилье в другом городе, и обычно это квартира или часть дома. Почти в 90% случаев аренда обходится менее чем в 30 тыс. рублей в месяц, а 36% респондентов платят за съемное жилье до 15 тыс. рублей ежемесячно.

В новой локации у россиян снижаются расходы на продукты, одежду, обувь и бензин. Почти половина опрошенных меньше тратят на развлечения. Каждый третий экономит на аренде и медицине, а каждый пятый – на покупке кофе.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Более половины респондентов смогли сократить расходы на 30%, а каждый пятый сэкономил примерно 50% по сравнению с обычным уровнем трат. Многим это помогло больше сберегать.

Каждый пятый участник опроса заявил, что стал копить значительно больше. Еще 45% респондентов копят, но примерно столько же, сколько и раньше.

Источник: опрос Райффайзенбанка

В связи с этим вырос спрос на банковские и другие финансовые продукты. Так, каждый пятый в период удаленной работы открыл накопительный счет, а 22% - новый банковский вклад. Треть опрошенных открыли карту с кэшбэком, а 11% - инвестиционный или брокерский счет.

"С начала 2020 года клиенты стали больше интересоваться финансовыми продуктами. Кроме традиционных вкладов и накопительных счетов, мы увидели спрос на брокерское и инвестиционное обслуживание. Это связано и с изменением структуры расходов – кто-то стал больше денег направлять на сбережение, – и со снижением ставок в экономике. Брокерские счета и ИИС, которыми можно управлять в приложении, стали очень популярными. Клиенты покупают российские и иностранные акции, облигации и ПИФы полностью онлайн – сервис стал доступным и быстрым. Если в прошлом году мы наблюдали тенденцию перетока средств с валютных счетов на фондовый рынок, то теперь видим и приток рублевой ликвидности в поисках более высокой доходности и возможности диверсифицировать активы”, – отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Более половины опрошенных стали значительно чаще платить с помощью банковских карт. Только 6,5% респондентов заявили, что им пришлось больше использовать наличные деньги.