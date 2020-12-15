Медики пожелали омичам встретить Новый год не с ними

Омичей просят оставаться дома, чтобы не отмечать праздник в больнице. Фото: vk.com/kmhc55

В преддверии одного из самых любимых россиянами праздников омичей призвали быть внимательнее к своему здоровью и вспомнить, что Новый год прежде всего – семейный праздник. Медики обратились к горожанам с просьбой по возможности оставаться дома и не посещать массовые мероприятия. Они пожелали омичам встретить праздник не с ними.

– Медицинские работники призывают отмечать новогодние праздники в кругу семьи, не посещать массовые мероприятия и беречь здоровье своих близких. Пожалуйста, оставайтесь дома вместе с родными, ведь Новый год – это это семейный праздник! – говорится в сообщении, размещенном в группе Клинического медико-хирургического центра, где сейчас развернут ковидный госпиталь.