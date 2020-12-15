Подросток из омской области дважды ограбил односельчанина за оскорбления его тети

Подросток вынес из дома соседа пневматическую винтовку и пять телефонов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Иртышский в Омской области в полицию обратился 45-летний сельчанин обратился в полицию с заявлением о пропаже из дома пяти телефонов. Он рассказал, что гаджеты пропали ночью, пока его не было в доме.

Как рассказали в пресс-службе полиции, злоумышленник проник в дом через разбитое окно, которое повредили в тот же день в ходе драки. Быстро удалось выяснить, что к краже причастен второй участник драки. Им оказался 15-летний местный житель, который пришел к соседу и обвинил его в оскорблениях своей тети. Подросток устроил драку с хозяином дома, а в качестве "наказания" забрал пневматическую винтовку. В ходе допроса он признался, что вечером того же дня решил еще раз заглянуть к соседу, залез в окно и вынес технику, которую быстро продал прохожим на улице.

В результате на подростка завели два дела за грабеж и кражу. Расследование продолжается.