За прошедшие сутки в Омской области из-за коронавируса пришлось госпитализировать 51 человека

Показатели по заражаемости коронавирусом продолжают оставаться высокими. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус продолжает оставаться активным на территории Омской области. По последним данным минздрава за прошедшие сутки в регионе снова заразилось более двухсот человек.

Медики зафиксировали 243 новых заражений среди жителей Омска и Омской области. 192 из них смогут лечиться на дому, а 51 человека пришлось госпитализировать. Всего с начала пандемии в области выявили уже 26 214 заражений, на лечении дома продолжают находиться 6 805 пациентов.

Выздоровели за день 153 пациента. Теперь в статистике минздрава с начала пандемии 16 932 победивших коронавирус.

Продолжает расти и показатель смертности. За день от COVID-19 скончалось 7 человек, в за все время пандемии коронавирус унес 750 жизней.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 144, Нововаршавский район – 14, Тарский район – 12, Муромцевский район – 10, Омский район – 8, Большереченский район – 7, Колосовский, Полтавский районы – 6, Москаленский, Называевский районы – 5, Исилькульский, Кормиловский районы – 4, Седельниковский, Тюкалинский районы – 3, Знаменский, Русско-Полянский районы – 2, Большеуковский, Калачинский, Любинский, Марьяновский, Павлоградский, Таврический, Таврический, Усть-Ишимский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.